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Рафаэль Надаль: «2024-й может стать моим последним годом в туре, но я не могу это говорить с уверенностью»

Он не играл с января из-за травмы бедра и на пресс-конференции перед «Ролан Гаррос» сказал, что, скорее всего, завершит карьеру в следующем году.

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