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НСА: Аграрный Комитет ГД, Минсельхоз, Банк России, Минфин, НСА и региональные органы АПК обсудили развитие агрострахования

НСА: Аграрный Комитет ГД, Минсельхоз, Банк России, Минфин, НСА и региональные органы АПК обсудили развитие агрострахования

Комитет по аграрным вопросам Госдумы РФ выступил за возобновление работы совместной рабочей группы с исполнительными органами власти и Национальным союзом агростраховщиков по подготовке возможных изменений в сфере агрострахования.

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