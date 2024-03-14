НСА: Аграрный Комитет ГД, Минсельхоз, Банк России, Минфин, НСА и региональные органы АПК обсудили развитие агрострахования

Комитет по аграрным вопросам Госдумы РФ выступил за возобновление работы совместной рабочей группы с исполнительными органами власти и Национальным союзом агростраховщиков по подготовке возможных изменений в сфере агрострахования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)