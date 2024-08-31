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Царьград

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Никем не замеченная деталь в деле Дурова. И снова всплыла фамилия Абрамовича

Никем не замеченная деталь в деле Дурова. И снова всплыла фамилия Абрамовича

В деле Дурова возникла новая деталь, а также всплыла фамилия олигарха Абрамовича.Обсуждая арест основателя Telegram Павла Дурова, который 24 августа устроила Франции, никто не обратил на "ещё одно измерение".

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