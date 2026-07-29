Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

370 подписчиков

Рок-музыкант Стас Намин и его бывшая жена не подали иск на пасынка, осужденного за двойное убийство

Рок-музыкант Стас Намин и его бывшая жена не подали иск на пасынка, осужденного за двойное убийство

Рок-музыкант Стас Намин и его бывшая жена, признанные потерпевшими по делу о двойном убийстве, не подавали гражданский иск к пасынку музыканта Роману Ткаченко, который был приговорен к 18 годам колонии строгого режима.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии