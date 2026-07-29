Рок-музыкант Стас Намин и его бывшая жена не подали иск на пасынка, осужденного за двойное убийство

Рок-музыкант Стас Намин и его бывшая жена, признанные потерпевшими по делу о двойном убийстве, не подавали гражданский иск к пасынку музыканта Роману Ткаченко, который был приговорен к 18 годам колонии строгого режима.
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