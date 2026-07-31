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Пулюярви получил новую золотую медаль ЧМ-2026 взамен украденной. Форвард сборной Финляндии записал видео, на котором выловил ее из реки на рыбалке

Форвард сборной Финляндии Йессе Пулюярви получил новую золотую медаль ЧМ-2026 взамен украденной.  28-летний хоккеист выиграл с финской командой чемпионат мира в Швейцарии, набрав 9 (4+5) очков в 10 играх на турнире.

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