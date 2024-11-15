Миронова Анастасия, Ходжагелдиев Максим, Метревели Софья, Денисова Валерия, клуб «Доброволец» МБУ ДО «Центр молодёжи» (танец «Цыганочка»).
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Миронова Анастасия, Ходжагелдиев Максим, Метревели Софья, Денисова Валерия, клуб «Доброволец» МБУ ДО «Центр молодёжи» (танец «Цыганочка»).