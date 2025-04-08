О разговоре пресс-служба Кремля сообщила 7 апреля вечером.Лидеры обсудили вопросы взаимодействия Москвы и Минска.
Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество
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АЗ
Андрей Зарубкин
Недавно был в Белоруссии. Мигрантов не видел. На улицах чисто. Борщевника вдоль дорог нет. На рынках торгуют белоруссы. Леса вдоль дорог ухожены. Цены на продовольствие низкие. Продовольствие качественное. В школах преподают на русском языке. Местные говорят, что им трудно подбирать слова на белорусском языке. В Гомеле висят лозунги призывающие говорить по-белорусски.
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