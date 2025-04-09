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Царьград

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ФСБ задержала экс-замначальника Росморречфлота за взятку в 8,5 млн рублей

ФСБ задержала экс-замначальника Росморречфлота за взятку в 8,5 млн рублей

ФСБ задержала бывшего заместителя начальника управления Росморречфлота по обвинению в коррупции. По версии следствия, он получил взятку на сумму 8,5 млн рублей в виде недвижимости от коммерческой компании.

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