Шойгу проверил выполнение госзаказов предприятиями ОПК на Алтае

Глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу осуществил проверку выполнение государственного заказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК), расположенных на территории Алтайского края.
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