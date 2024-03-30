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Шойгу проверил выполнение госзаказов предприятиями ОПК на Алтае

Шойгу проверил выполнение госзаказов предприятиями ОПК на Алтае

Глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу осуществил проверку выполнение государственного заказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК), расположенных на территории Алтайского края.

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