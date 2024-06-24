Сочный, хрустящий салат из свежей капусты: главный салат, который не надоедает все лето

Легкий капустный салат особенно хорош летом, когда многие блюда кажутся чрезмерно тяжелыми. Один из лучших рецептов включает в себя морковь, яблоки и нежную заправку: салат получается сочный, хрустящий и невероятно аппетитный.
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