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Царьград

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Daily Star: окунь-гигант целиком проглотил акулу на глазах у рыбаков во Флориде

Daily Star: окунь-гигант целиком проглотил акулу на глазах у рыбаков во Флориде

Изумлённые рыбаки сняли на видео, как сверххищник сорвал их добычу с лески и уплыл.По информации Daily Star, гигантский морской окунь-голиаф целиком съел черноносую акулу.

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