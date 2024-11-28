На Красном Пути в Омске весной появится кофейня международной сети Surf Coffee. Проектом занимается собственник кондитерских «Пряно-Румяно» Вячеслав Лыков.
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На Красном Пути в Омске весной появится кофейня международной сети Surf Coffee. Проектом занимается собственник кондитерских «Пряно-Румяно» Вячеслав Лыков.