Шесть недоразумений, которые чуть не привели к ядерной войне

Знали ли вы, что мы можем отмечать день рождения на шесть раз в год чаще, потому что весь мир остался в живых чудом? фото: Getty ImagesСолнечный луч Станислав Петров, советский подполковник, находился 26 сентября 1983 года на боевом посту в командном пункте Серпухов-15, замещая заболевшего напарника, когда сработала система предупреждения о ракетном нападении США.