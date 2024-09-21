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WP: по мнению ряда чиновников, нужно пересмотреть планы принятия Украины в НАТО

WP: по мнению ряда чиновников, нужно пересмотреть планы принятия Украины в НАТО

По мнению ряда чиновников и экспертов в Соединенных Штатах и Европе, Западу нужно пересмотреть планы принятия Украины в НАТО, убедить киевскую сторону отказаться от некоторых территорий и предложить Российской Федерации ослабление санкций.

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