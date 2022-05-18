Лишь Рэмзи не забил пенальти в финале ЛЕ. Удар арендованного у «Юве» хавбека отбил Трапп

Полузащитник Аарон Рэмзи стал единственным игроком «Рейнджерс», не забившим пенальти. В серии послематчевых одиннадцатиметровых в финале Лиги Европы валлиец пробил по центру ворот «Айнтрахта», и голкипер Кевин Трапп ногой отразил удар.
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