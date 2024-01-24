Китай и Науру возобновили дипотношения

Пекин, 24 января /Синьхуа/ -- Министр иностранных дел КНР Ван И, который также является членом Политбюро ЦК КПК, в среду в Пекине провел переговоры с министром иностранных дел и торговли Науру Лионелем Айнгимеа /Lionel Aingimea/, в ходе которых они подписали Совместное коммюнике о восстановлении двусторонних дипломатических отношений между Китайской Народной Республикой и Республикой Науру на уровне послов.