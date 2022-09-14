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Депутат Эроглу: антироссийские санкции ударили по мелким инвесторам из ЕС

Депутат Эроглу: антироссийские санкции ударили по мелким инвесторам из ЕС

Депутат Европарламента от Германии Энгин Эроглу задал вопрос ЕК об изменении антироссийских санкций таким образом, чтобы они влияли только на «российское руководство».

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