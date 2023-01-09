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ВС РФ освободили населенный пункт Бахмутское

ВС РФ освободили населенный пункт Бахмутское

Утром в понедельник, 9 января, сотрудники штаба обороны Донецкой Народной Республики предоставили информацию об освобождении села Бахмутское, которое расположено в окрестностях Соледара.

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