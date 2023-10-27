ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Жена - верный соратник или ломовая лошадь? Или просто Женщина?

Жена - верный соратник или ломовая лошадь? Или просто Женщина?

На вуман.ру в пылу очередной дискуссии мне заявили, что с мужем мне не повезло. Я вначале отмахнулась, а потом призадумалась, может и впрямь? Всю жизнь считала что с мужем мне повезло по многим причинам: любит меня такой, какая я есть, да и я его тоже.

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Комментарии
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Элина Морозова
Какое отношение имеют ваши  мифические  фрагментированные  жены к данной очень реальной теме?
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2 д.
Элина Морозова
А может вы еще скажете, что муж оседлал героиню статьи и свесил ножки потому, что она  фрагментированная?
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2 д.
Вера Федорова
Когда читала, то  как-то в конце повествования напрашивалось, что он ещё и женщину нашёл на стороне: свободную, яркую, ни чем не обременённую, в тёплой дублёнке (которую он ей и подарил просто так). Автор сама всё так построила, так нечего теперь тут слёзы лить. Что значит, &quot;посидеть с девчонками - нельзя&quot;, что значит &quot;зимней одежды у меня нет&quot; . И что означает &quot;любит меня такой, какая я есть&quot; ? То есть, ходит в холодной курточке- это она такая и есть, а если купит тёплую курточку, будет уже другой, и любить он её перестанет. Да, и при этом, якобы, деньгами распоряжается она сама. Что за чушь?! Что она называет любовью?
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2 д.

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