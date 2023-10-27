Жена - верный соратник или ломовая лошадь? Или просто Женщина?

Вера Федорова

Когда читала, то как-то в конце повествования напрашивалось, что он ещё и женщину нашёл на стороне: свободную, яркую, ни чем не обременённую, в тёплой дублёнке (которую он ей и подарил просто так). Автор сама всё так построила, так нечего теперь тут слёзы лить. Что значит, "посидеть с девчонками - нельзя", что значит "зимней одежды у меня нет" . И что означает "любит меня такой, какая я есть" ? То есть, ходит в холодной курточке- это она такая и есть, а если купит тёплую курточку, будет уже другой, и любить он её перестанет. Да, и при этом, якобы, деньгами распоряжается она сама. Что за чушь?! Что она называет любовью?