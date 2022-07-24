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Диван или кушетка в гостиной: на что обратить внимание при выборе?

Диван или кушетка в гостиной: на что обратить внимание при выборе?

Диван и кушетка – самые важные предметы мебели в гостиной. Чтобы они без проблем служили долгие годы, они должны быть:удобными,стилистически выдержанными,качественными.

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