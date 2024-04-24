Вышли из тени: посол РФ в США заявил об истинных целях антироссийских санкций

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Штаты наконец-то перестали скрывать свои истинные намерения в отношении антироссийских санкций, о чем дипломат высказался в Telegram-канале российского посольства.
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