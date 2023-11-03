Павел Меньщиков выступил с докладом на форуме, посвященном 30-летию Конституции РФ

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Павел Меньщиков принял участие в международном форуме, посвященном 30-летию Конституции Российской Федерации «Будущее национального права: традиционные идеи и перспективные модели», который проходил в Тюменском государственном университете с 19 по 22 октября 2023 г.