Павел Меньщиков выступил с докладом на форуме, посвященном 30-летию Конституции РФ

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Павел Меньщиков принял участие в международном форуме, посвященном 30-летию Конституции Российской Федерации «Будущее национального права: традиционные идеи и перспективные модели», который проходил в Тюменском государственном университете с 19 по 22 октября 2023 г.
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