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RT Russia

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Армия Израиля заявила о взятии под контроль опорного пункта ХАМАС

Армия Израиля заявила о взятии под контроль опорного пункта ХАМАС

Израильская армия заявила о взятии под контроль опорного пункта ХАМАС в северной части сектора Газа. «ЦАХАЛ взял под свой контроль военный опорный пункт ХАМАС на севере сектора Газа», — говорится в сообщении.

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