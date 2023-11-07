Армия Израиля заявила о взятии под контроль опорного пункта ХАМАС

Израильская армия заявила о взятии под контроль опорного пункта ХАМАС в северной части сектора Газа. «ЦАХАЛ взял под свой контроль военный опорный пункт ХАМАС на севере сектора Газа», — говорится в сообщении.
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