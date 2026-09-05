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ФедералПресс

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Лавров устроил разнос руководству Германии: простые жители его поддержали

Лавров устроил разнос руководству Германии: простые жители его поддержали

БЕРЛИН, 5 сентября, ФедералПресс. Глава российского МИД Сергей Лавров резко раскритиковал руководство ФРГ, в частности канцлера Фридриха Мерца, за попытки возродить в стране нацизм и предрек НАТО незавидную участь.

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