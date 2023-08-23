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Тютяев подписал контракт с «Толедо» из ECHL на год. Форвард играл за фарм «Детройта» в АХЛ в прошлом сезоне

23-летний нападающий был выбран «Детройтом» в 7-м раунде драфта НХЛ-2019 под общим 190-м номером.  В сезоне-2020/21 экс-игрок «Авто» из Екатеринбурга стал чемпионом Беларуси в составе «Юности», после чего уехал за океан.

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