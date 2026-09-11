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Царьград

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Женская рота ВСУ: Где и как будут служить "смертницы"?

Женская рота ВСУ: Где и как будут служить "смертницы"?

На Украине начались странные действия, дающие повод всерьёз задуматься о том, что Киев планирует мобилизацию женской части населения.

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