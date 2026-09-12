БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 625 подписчиков

Пришел солдат с фронта… Участников СВО избивают, пытают и убивают. Как это прекратить?

Пришел солдат с фронта… Участников СВО избивают, пытают и убивают. Как это прекратить?

Ветераны спецоперации предлагают ужесточить Уголовный кодекс, если преступление совершено против бойцов, проливавших кровь за Россию Герман Галкин Фото: Belkin Alexey/news.

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Игорь Максаков

Просто поставьте себя на его место. Если вы пришли с СВО в наградах за участие в боевых действиях, и имеете опыт "разбора полётов" на конкретных врагах, то кто вам по сути страшен? Да никто, а если даже и вмандят участнику боевых действий, то  он должен был бы ответить им самым жёстким способом, пусть даже на второй день. Зачем писать такую галиматью и унижать наши героев СВО, буд-то они вообще не могут себя защитить??? Уже не одна такая подлая статейка, унижающая честь и достоинство наших боевых ребят, выскакивает на гора тут на сайте!