Пришел солдат с фронта… Участников СВО избивают, пытают и убивают. Как это прекратить?

Ветераны спецоперации предлагают ужесточить Уголовный кодекс, если преступление совершено против бойцов, проливавших кровь за Россию Герман Галкин Фото: Belkin Alexey/news.
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Свежие комментарии
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необходимо создать братство россиян с целью противодействия диаспорам и защиты интересов участников сво-при военкоматах
Просто поставьте себя на его место. Если вы пришли с СВО в наградах за участие в боевых действиях, и имеете опыт "разбора полётов" на конкретных врагах, то кто вам по сути страшен? Да никто, а если даже и вмандят участнику боевых действий, то он должен был бы ответить им самым жёстким способом, пусть даже на второй день. Зачем писать такую галиматью и унижать наши героев СВО, буд-то они вообще не могут себя защитить??? Уже не одна такая подлая статейка, унижающая честь и достоинство наших боевых ребят, выскакивает на гора тут на сайте!
По "гуманности" нынешние суды РФ давно превзошли суды СССР.
Конечно, среди участников сво тоже не все ангелы.
Но статус участника должен их защищать