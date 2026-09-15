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Новые Печатники

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В Московской торгово-промышленной палате обсудили расширение полномочий собственников при управлении домом

В Московской торгово-промышленной палате обсудили расширение полномочий собственников при управлении домом

В Московской торгово-промышленной палате 14 сентября состоялся круглый стол, посвященный установлению единых правил пользования общим имуществом в многоквартирных домах и расширению полномочий собственников.

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