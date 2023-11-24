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Wildberries сотрудничает с полицией при проверке документов сотрудников складов

Wildberries сотрудничает с полицией при проверке документов сотрудников складов

Россия. Москва. Вход в пункт выдачи маркетплейса Wildberries на одной из улиц Москвы. Даниил КугушевРуководство крупнейшего российского интернет-магазина Wildberries взаимодействует с правоохранительными органами в связи с проверкой документов у сотрудников сортировочного центра «Электросталь» в Московской области.

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