Wildberries сотрудничает с полицией при проверке документов сотрудников складов

Россия. Москва. Вход в пункт выдачи маркетплейса Wildberries на одной из улиц Москвы. Даниил КугушевРуководство крупнейшего российского интернет-магазина Wildberries взаимодействует с правоохранительными органами в связи с проверкой документов у сотрудников сортировочного центра «Электросталь» в Московской области.