«Сбер» открыл выставку картин, созданных нейросетью Kandinsky

Нейросеть «Сбера» Kandinsky проанализировала сотни работ художников, сопоставила их с сохранившимися фотографиями полотен, а затем создала образы утраченных картин, учитывая авторский стиль, манеру и технику.
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