Умерла актриса из «Бумбараша» и «Уходя – уходи» Наталья Дмитриева

Заслуженной артистки Натальи Дмитриевой не стало в возрасте 78 летЗаслуженная артистка России Наталья Дмитриевна, сыгравшая в таких фильмах, как «Бумбараш» и «Уходя – уходи» скончалась в возрасте 78 лет в Санкт-Петербурге.