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Царьград

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В США назвали "ключевой вопрос" в украинском конфликте

В США назвали "ключевой вопрос" в украинском конфликте

Спецпосланник Трампа по урегулированию украинского конфликта Стивен Уиткофф поговорил с американским журналистом Такером Карлсоном о ситуации между Россией и Украиной.

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