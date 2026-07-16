В Татарстане обследовали почти 2 тыс. гектаров леса

В Татарстане специалисты проверили санитарное состояние лесов на площади 1930 гектаров. Обследования проводят сотрудники лесхозов республики совместно со специалистами Рослесозащиты, сообщили в Министерстве лесного хозяйства РТ.
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