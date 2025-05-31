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НОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

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Держит себя в руках — Киану Ривз никогда не прикасается к людям, с которыми фотографируется

Держит себя в руках — Киану Ривз никогда не прикасается к людям, с которыми фотографируется

Киану Ривз – талантливый актер и добрейшей души человек. Он никогда не отказывает своим поклонникам в просьбе сфотографироваться, но есть одна интересная деталь: звезда никогда не прикасается к человеку, с которым позирует для снимка.

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