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RT Russia

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В ГД объяснили предложение Минтруда России об ужесточении требований к мигрантам

В ГД объяснили предложение Минтруда России об ужесточении требований к мигрантам

Член комитета Государственной думы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала предложение Минтруда России ужесточить требования к набору трудовых мигрантов.

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Комментарии
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НК
Николай Кушнаренко
Наконец Минтруд сделал дельное предложение, в отношении мигрантов.
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22 час.

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