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В Госдуме предложили запустить лотерею для новорожденных

В Госдуме предложили запустить лотерею для новорожденных

Ежемесячно предлагается разыгрывать десять квартир.фото: freepik.com / rawpixel.com--> Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, представляющий партию ЛДПР предложил запустить лотерею для новорожденных по всей России, чтобы стимулировать рождаемость.

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