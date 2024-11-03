В Госдуме предложили запустить лотерею для новорожденных

Ежемесячно предлагается разыгрывать десять квартир.фото: freepik.com / rawpixel.com--> Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, представляющий партию ЛДПР предложил запустить лотерею для новорожденных по всей России, чтобы стимулировать рождаемость.
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