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Скалони о том, играли ли Нидерланды в антифутбол: «Игра была некрасивой во 2-м тайме, часто прерывалась. Но им позволено играть так, как они хотят»

Скалони о том, играли ли Нидерланды в антифутбол: «Игра была некрасивой во 2-м тайме, часто прерывалась. Но им позволено играть так, как они хотят»

Лионель Скалони оценил игру Нидерландов после победы над ними в 1/4 финала ЧМ-2022. – Нидерланды играли в антифутбол? – Они играли не так, как я ожидал.

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