Момент удара ФАБом по оборонному заводу "Мотор-Сич" в Запорожье попал на видео

В Сети появились кадры прилета тяжелой авиабомбы по крупнейшему заводу Украины.ВКС России нанесли удар с применением ФАБ по крупнейшему на Украине заводу по производству авиадвигателей и комплектующих для БПЛА «Мотор Сич» в Запорожье 8 января.