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Как изменились тарифы на проезд в городском транспорте Москвы с 1 июня 2025 года?

Как изменились тарифы на проезд в городском транспорте Москвы с 1 июня 2025 года?

фото: mos.ru С 1 июня 2025 года стоимость проезда в городском транспорте Москвы скорректирована. Как отметили в столичном Дептрансе, с 2011 года изменение тарифов на проезд в городе существенно ниже уровня инфляции, а сами тарифы являются одними из самых доступных среди крупных российских городов.

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