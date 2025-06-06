Как изменились тарифы на проезд в городском транспорте Москвы с 1 июня 2025 года?

фото: mos.ru С 1 июня 2025 года стоимость проезда в городском транспорте Москвы скорректирована. Как отметили в столичном Дептрансе, с 2011 года изменение тарифов на проезд в городе существенно ниже уровня инфляции, а сами тарифы являются одними из самых доступных среди крупных российских городов.