29 марта 2025 года в Бобруйском районе прошел субботник. Не остались безучастными в первом из мероприятий по наведению порядка и благоустройству Бобруйщины в нынешнем году и педагоги Химовской средней школы.
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