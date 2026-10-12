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Царьград

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«Локомотив» проиграл «Зениту» и стал 4-м в Кубке легенд

«Локомотив» проиграл «Зениту» и стал 4-м в Кубке легенд

Новосибирские волейболисты уступили казанскому «Зениту» в матче за бронзу Кубка легенд, проиграв все три партии, причем во втором сете сопернику понадобилось 30 очков для победы.

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