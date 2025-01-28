В одном из испанских городов зафиксирована рекордная температура для января 

Температура +26,9 °C была зафиксирована в понедельник днем в Валенсии, на юго-востоке Испании, что стало рекордной температурой для января, сообщает Испанское агентство по метеорологии (AEMET), которое собирает такие данные с 1869 года, передает новостное агентство AFP, ссылаясь на Agerpres.
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