В одном из испанских городов зафиксирована рекордная температура для января 

Температура +26,9 °C была зафиксирована в понедельник днем в Валенсии, на юго-востоке Испании, что стало рекордной температурой для января, сообщает Испанское агентство по метеорологии (AEMET), которое собирает такие данные с 1869 года, передает новостное агентство AFP, ссылаясь на Agerpres.