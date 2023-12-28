Малкин превзошел достижение Федорова в НХЛ

Нападающий «Питтсбурга» достиг рубежа в 484 заброшенные шайбы в заокеанской хоккейной лиге. Таким образом, Евгений Малкин опередил знаменитого российского коллегу Сергея Федорова по количеству забитых голов в НХЛ.
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