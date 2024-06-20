Подробности июньского обновления корейской ArcheAge Компания XLGames анонсировала...

Подробности июньского обновления корейской ArcheAgeКомпания XLGames анонсировала июньское обновление для корейской версии MMORPG ArcheAge, и наш пользователь форума MaTT в своей новой статье рассказывает о новом контенте и изменениях, которые приготовили разработчики.