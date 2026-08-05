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«Относится к числу наиболее опасных»: учёный — о появлении России каракуртов и гигантских клещей и о защите от их укусов

«Относится к числу наиболее опасных»: учёный — о появлении России каракуртов и гигантских клещей и о защите от их укусов

В Центральной России стали встречаться ядовитые степные пауки-каракурты. В южных регионах страны появились гигантские клещи рода Hyalomma — переносчики таких опасных инфекций, как Конго-Крымская геморрагическая лихорадка.

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