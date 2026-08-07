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Факел U-19 Спартак U-19: смотреть онлайн прямую трансляцию матча, 7 августа 2026

В пятницу, 7 августа, сыграют Факел U-19 и Спартак U-19 в рамках первенства молодёжных команд России.

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