Терпит до последнего: Шрайбер сравнил встречу с возлюбленной с даром

Актер Николай Шрайбер оставил ради нынешней возлюбленной Юлии Бедаревой жену и сына. По словам знаменитости, несмотря на хрупкий вид, актриса является сильным и боевым человеком, который способен подорвать уверенность в себе любого, кто столкнется с ней лицом к лицу.