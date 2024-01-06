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Терпит до последнего: Шрайбер сравнил встречу с возлюбленной с даром

Терпит до последнего: Шрайбер сравнил встречу с возлюбленной с даром

Актер Николай Шрайбер оставил ради нынешней возлюбленной Юлии Бедаревой жену и сына. По словам знаменитости, несмотря на хрупкий вид, актриса является сильным и боевым человеком, который способен подорвать уверенность в себе любого, кто столкнется с ней лицом к лицу.

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