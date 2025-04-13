«Русский союз Латвии» стартует на муниципальных выборах в коалиции

Прошедшая неделя принесла сюрприз в политической жизни Латвии. В трёх ведущих городах страны, Риге, Даугавпилсе и Елгаве на муниципальные выборы 7 июня этого года пойдёт доселе невиданный в республике политический гибрид, а именно альянс «Суверенной власти», «Объединения младолатышей» и команды «Русского союза Латвии».