Ценам на нефть предрекли снижение

На мировых рынках в ближайшее время произойдет коррекция, и цены на нефть Brent снизятся до 80-85 долларов за баррель, спрогнозировал директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
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