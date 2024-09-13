Китай и Бразилия договорились укреплять политическое взаимодоверие

Санкт-Петербург, 12 сентября /Синьхуа/ -- Китай будет сотрудничать с Бразилией в целях укрепления стратегического сотрудничества и углубления политического взаимодоверия, сообщил глава Канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ван И на встрече со специальным помощником президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморимом в среду в российском Санкт-Петербурге.